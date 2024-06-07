Liverpool’un yıldız kalecisinin eşi tutuklandı mı?

Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:56

Güncelleme: 07.06.2024 - 16:56

Brezilya'da Sao Paulo'da geçirdiği bir estetik ameliyatın ardından hastanın vefat etmesiyle ilgili yerel basında, Natalia Becker isimli bir doktorun olayla ilgili olarak tutuklandığı haberleri çıktı.

Ülkesinde tıp eğitimi alarak çocuk doktoru olan Natalia Becker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu ve tutuklanan kişinin, kendisiyle aynı ismi taşıyan başka bir doktor olduğunu, kendisinin olayla ilgisi olmadığını belirtti.

AÇIKLAMA YAPTI

Natalia Becker, Instagram hesabında paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı: "Estetik kliniği haberlerindeki 'Natalia Becker' ben değilim. Aynı ad ve soyadına sahip başka biri. Alakası yok."

Yıldız kaleci Alisson ve Natalia, oyuncunun Brezilya ekibi Internacional'de kalecilik yaptığı dönemde 2015 yılında evlendi ve iki çocukları bulunuyor.