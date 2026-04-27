İtalyan devinden Gabriel Sara hamlesi

Yaz transfer döneminin çalışmalarına başlayan Napoli orta sahasını yenilemek istiyor. Bu sezon zirve yarışının uzağında kalan İtalyan ekibi, takımı gençleştirmek ve maaş yükünü hafifletmeyi planlıyor.

ORTA SAHADA DEĞİŞİM

Napoli'de yaz transfer dönemi için sadece Scott McTominay ve Billy Gilmour'un yerinin garanti olduğu ve geri kalan isimlerin hepsi için tekliflerin değerlendirilebileceği aktarıldı. Kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kevin De Bruyne ile yola devam edilmesinin planlandığı ancak transfer seçeneklerinin olabileceği ifade edildi.

SARA LİSTEDEKİ İSİMLERDEN BİRİ

Orta saha transferi için listesini belirleyen Napoli'de adaylar arasında Gabriel Sara da yer alıyor. İtalyan basınında Il Mattino'da yer alan habere göre Brezilyalı futbolcu Napoli'nin radarındaki isimlerden biri. Haberde Sara'nın listedeki genç isimlerden biri olmadığı ancak Şampiyonlar Ligi tecrübesi, çok yönlülüğü ve gol yeteneği nedeniyle önemli bir katkı sağlayabileceği belirtildi.

SARA'NIN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 42 maçta süre alan Gabriel Sara, 6 gol ve 5 asist kaydetti. Sara, 2024 yılında Norwich City'den sarı-kırmızılı takıma imza atmıştı. 26 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce Sao Paulo formasını da giymişti.