Adı Real Madrid ile anılıyordu: Kylian Mbappe kararını verdi!

Yayınlanma: 15.02.2024 - 20:16

Güncelleme: 15.02.2024 - 20:16

Geleceği merak konusu olmaya devam eden Kylian Mbappe, son kararını verdi.

ABD merkezli The Athletic'te yer alan habere göre; Kylian Mbappe, Nasser al-Khelaifi'ye sezon sonunda PSG'den ayrılacağını bildirdi.

Fransız yıldız, PSG Başkanı ile görüşerek takımdan ayrılacağını net bir dille ilettiği ifade edildi.

ADI REAL MADRİD İLE ANILIYORDU

Öte yandan Mbappe'nin henüz bir takımla sözlü anlaşmaya varmadığı ancak Real Madrid'in favori olduğu ifade edildi.

PSG formasıyla 290 maça çıkan Fransız oyuncu, 243 gol ve 105 asist yaptı.