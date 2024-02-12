Forma şansı bulamıyordu: Real Madrid'den Arda Güler'e Diaz örneği!

Yayınlanma: 12.02.2024 - 21:31

Güncelleme: 12.02.2024 - 21:31

Real Madrid'de ilk 11'e girmekte zorlanan Arda Güler ile ilgili transfer haberleri çıkmaya devam ediyor.

İspanya'nın Sport Gazetesi'nde çıkan habere göre; Arda Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin takım dinamiğine uymuyor ve sezonun ilk yarısını sakatlıklarla boğuşarak geçiren Türk futbolcunun bunu yapması zor görünüyor.

AYRILIRSA KİRALIK OLACAK

Haberde, Arda'yı Bayer Leverkusen ve Tottenham da dahil olmak üzere birçok takımın takip ettiği belirtilirken, "Ayrılırsa kiralık olarak gidecek" ifadeleri kullanıldı.

Her ne kadar bu takımlar Arda Güler'in transferi için oldukça istekli olsalar da Real Madrid'in Türk oyuncu için kendi planları olduğu kaydedildi.

BRAHIM DIAZ ÖRNEĞİ

18 yaşında olan yetenekli futbolcu için uzun vadeli düşünen İspanyol kulübü yetkilileri, Arda'yı oynama garantisi sunan bir takıma göndermek istiyor.

Haber detayında Milan'ın da milli futbolcuyu gözünü diken takımlardan biri olduğu ileri sürülürken, Real'in Brahim Diaz örneğini göz önüne alarak İtalyan ekibinden gelecek teklife sıcak bakacağı belirtildi. Diaz, 3 yıl Milan'da kiralık olarak forma giydikten sonra bu sezon Real Madrid kadrosunda yer bulmuştu.