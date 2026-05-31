Adı siyah beyazlı ekiple anılıyordu: Beşiktaş'tan Oliver Glasner iddiaları için açıklama

31.05.2026 14:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Oliver Glasner ile anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayarak, yeni teknik direktör arayışının kulüp yönetimi ve Futbol Direktörü Önder Özen tarafından sürdürüldüğünü duyurdu.

Beşiktaş, son günlerde teknik direktörlük görevi için Avusturyalı çalıştırıcı Oliver Glasner ile görüşüldüğü ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basın ile dijital medyada yer alan söz konusu haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulanırken, kamuoyunun bu tür iddialara itibar etmemesi istendi.

Beşiktaş'ın açıklamasında, yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik çalışmaların Kulüp Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulunun bilgisi dahilinde Futbol Direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, resmi duyurunun kulübün iletişim kanalları aracılığıyla yapılacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner'le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddiasıyla yazılı ve görsel basın ile dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmaların Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte olduğunu ve yeni teknik direktörümüz belirlendiğinde detaylı bilgilendirmenin kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacağını bir kez daha hatırlatırız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

Beşiktaş'ta teknik direktör adaylarına yeni bir isim daha eklendi. Siyah beyazlıların, AEK'nın 46 yaşındaki Sırp teknik direktörü Marko Nikolic'e 2 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic'i 71-68 yendi ve yarı finalde Bahçeşehir'in rakibi oldu.
Beşiktaş'ın bonservisi Chelsea'de bulunan ve son olarak Bayern Münih'te kiralık forma giyen 24 yaşındaki Nicolas Jackson'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.