Adı Süper Lig devleriyle anılıyordu: Oğuz Aydın'dan transfer açıklaması

Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:36

Güncelleme: 22.05.2024 - 16:39

2021 yılında yaklaşık 230 bin Euro'ya transfer olduğu Alanyaspor'da bu sezon takımın en iyi isimlerinden biri de Oğuz Aydın oldu.

Süper Lig'de bu sezon şimdiye kadar oynadığı 35 maçta 13 gol ve yedi asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

'SONUNDA BAŞARDIM'

Hollanda'nın Den Haag şehrinde dünyaya gelen Oğuz Aydın, Türkiye'ye transfer sürecini şu sözlerle anlattı:

"AZ'de oynarken Bucaspor'a yeni gelen bir başkan beni istedi. İşte o zaman Türkiye'ye gitmeye karar verdim. Sonuçta bir değişikliğe hazırdım. Ayrıca Süper Lig'de oynamak istiyordum. Sonunda da başardım.

İlk yılımda burada çok zor zamanlar geçirdim. Evimden ve ailemden uzaktaydım, bu da beni vatan hasreti çekmeye itti. Ailem Türk ama ben Hollandalı olarak yetiştirildim. Sonuç olarak Türkçe konuşabiliyordum ama kötü konuşuyordum: Gerçekten zorlanıyordum. Ama birkaç yıl sonra bu durum düzeldi."

TRANSFER SÖZLERİ

Genç oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu elbette çok iyi bir his veriyor. Ancak şunu da düşünüyorum: Sezon henüz bitmedi, bu yüzden ben de futbol oynamaya odaklandım. Gerisini menajerime bırakıyorum. Elbette hırslarım var, hayalim Avrupa'da çok iyi bir kulübe gitmek. Açıkçası bunun nasıl sonuçlanacağını merak ediyorum. Bu beni kesinlikle heyecanlandırıyor."

OĞUZ'DAN MONTELLA'YA MESAJ

Oğuz Aydın, geçtiğimiz aylarda Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrasında A Milli Takım'a davet edilmişti. Yıldız oyuncu Hollanda'da evdeyken gelen telefonu anlattı.

Aydın, "Uluslararası dönem çoktan başlamıştı, ben de Hollanda'ya uçtum. Orada evdeydim, ailemle birlikteydim. Yatağımdayken aniden telefonum çaldı. Sonra bana Milli Takım'a çağrıldığımı ve Türkiye'ye giden ilk uçağa yetişmem gerektiğini söylediler. Hemen aşağıya annemin yanına koştum. Başımdan kaynar sular dökülmüş gibiydi: çok özel bir duyguydu. Oraya varana kadar bunun farkında değildim" dedi.

ORKUN İLE ARKADAŞLIĞI...

"Orkun Kökcü benim çocukluk arkadaşım. Jmuiden'deki Piet van der Kuil akademisinde birlikte oynardık. Dokuz ya da on yaşlarındayken birbirimizi orada tanıdık. O zamandan beri de aramız iyi. Babasıyla da görüşüyorum, annesi ve erkek kardeşini de tanıyorum. Orkun'la da hala düzenli olarak konuşuyoruz."

"A Milli Takım'da benimle çok iyi ilgilendi. Aslında bütün kampı birlikte geçirdik. Orkun harika bir insan ve harika bir futbolcu" diye devam eden Aydın, Orkun ile Avrupa Şampiyonası hayalleri kurmaya başlamış bile. "Orkun da benim orada olacağımı umuyor, tabii ki ben de onun orada olmasını umuyorum. Merak ediyorum. Onunla birlikte Almanya'ya gidebilirsem tabii ki harika bir duygu olur. Ülkenizi temsil etmek çocukluk hayalinizdir. Bu beni son derece gururlandırıyor."

'HOLLANDA BİR SEÇENEK OLABİLİR'

"Üst düzey bir Hollanda kulübü kapımı çalsa ne düşünürdüm? Kesinlikle buna açık olurdum. Tabii ki benim için en iyisinin ne olduğunu ve kendimi nerede geliştirebileceğimi görmeliyim. Nihayetinde buna menajerim ve ailemle birlikte karar vermeliyim. Her halükarda bu kesinlikle bir seçenek olabilir."