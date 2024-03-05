Fatih Tekke: 'Oğuz Aydın milli takımda olmalı'

Corendon Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:31
Fatih Tekke: 'Oğuz Aydın milli takımda olmalı'
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Corendon Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke, 3-1 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Fatih Tekke maçla ilgili konuşarak, "Maçın başında Trabzonspor'a bekleyemezsiniz dedim çünkü doğru yerleşen ve son haftalarda bunu ritmik hale getiren bir takım. Ülkede 3 tane organizasyonlu oynayan takım varsa, birincisi Trabzonspor. Çok iyi bir teknik direktöre sahipler. Kendisi de çok zarif bir insan. Bizim gitmemiz gerekirken maç öncesi o geldi soyunma odasına. Ona teşekkür ederim" dedi. 

Tecrübeli teknik adam, "Oyuncularım iyi çalışıyor. Çok doğru, iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bugün de aynı şeyi denedik, bugün oldu. İyi çalışıyoruz ve neticesinde de Türkiye'nin en büyük takımlarından birisine karşı galip geldik. Ama bizim puanımız 33. Bizim en az 10 puan daha toplamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Sözlerine devam eden Fatih Tekke, "Her maç zor. Hafta sonu yine zor bir maç oynayacağız. Zor şeyler başarıyor oyuncularım. Onlara teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. 3 puan bizim için çok değerli ama devam etmemiz lazım. Biz her maç doğru oynamaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

Oyuncusu Oğuz Aydın'la ilgili olarak ise "Oğuz çok potansiyelli bir oyuncu. A Milli Takım'a aday olabilecek potansiyelde. Performansını sürdürmesi lazım. Bana bir sözü var, çalışmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu. 

Fatih Tekke sözlerini şöyle noktaladı:

"Herkesin payı var. Çok iyi çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığını ligde kalarak buluruz. 4 aydır buradayız. Sürekli çalışmaya çalışıyoruz. Biz Alanyaspor olarak ligde kalmalıyız."


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