Süper Lig devinde hedef Oğuz Aydın!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Alanyaspor forması giyen milli futbolcu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 08:19
Süper Lig devinde hedef Oğuz Aydın!
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Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Trabzonspor, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’la ilgileniyor.

35 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Bu sezonki performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ligin bitiminde temaslar sıklaşacak.

Oğuz Aydın, bu sezon 35 kez forma giydiği Alanyaspor'da 8 gol ve 5 asist kaydetti.


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