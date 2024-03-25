Süper Lig devinde hedef Oğuz Aydın!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Alanyaspor forması giyen milli futbolcu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Trabzonspor, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’la ilgileniyor.
35 MAÇTA 13 GOLE KATKI
Bu sezonki performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ligin bitiminde temaslar sıklaşacak.
Oğuz Aydın, bu sezon 35 kez forma giydiği Alanyaspor'da 8 gol ve 5 asist kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- 'Durumu stabildir'
- Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- 'Kayyum atamaya çalışıyor'
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- 'Taş Bebek’ vasiyetini açıkladı