Süper Lig devinde hedef Oğuz Aydın!

Yayınlanma: 25.03.2024 - 08:19

Güncelleme: 25.03.2024 - 08:19

Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Trabzonspor, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’la ilgileniyor.

35 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Bu sezonki performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ligin bitiminde temaslar sıklaşacak.



Oğuz Aydın, bu sezon 35 kez forma giydiği Alanyaspor'da 8 gol ve 5 asist kaydetti.