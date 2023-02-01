Adı Süper Lig ekibi ile anılıyordu: Tiemoue Bakayoko transferinde engel
İtalyan kulüp Milan forması giyen ve adı transferde Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile anılan Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko'nun transferi zora girdi.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un orta sahaya transferini düşündüğü isimlerin başında Tiemoue Bakayoko geliyordu.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "Bakayoko'nun da ağabeyi problem. Zorlaştırıyor" sözlerini kullanmıştı. Bakayoko transferinin perde arkası ortaya çıktı.
Tiemoue Bakayoko
KULÜP BİNASINDA VAZGEÇTİ
Milliyet'in haberine göre, Adana Demirspor bonservisi Chelsea'de bulunan ve Milan'da kiralık olarak Bakayoko'nun hem kendisiyle hem kulüpleriyle anlaşma sağladı. Haberde resmi evrakları imzalamak için kulüp binasına giden Bakayoko'nun imzadan son anda vazgeçtiği belirtildi.
Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Bakayoko'nun Adana Demirspor'a transferi oldukça zorlaştı. Adana Demirspor'un orta saha bölgesi için farklı alternatiflere yöneleceği öğrenildi.
Adana Demirspor'un Fenerbahçe maçından sonra iki transfer daha yaparak transferi kapatacağı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Millet İttifakı'nın adayını açıkladı
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayını açıklayacağı tarih
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum
- Seçim sonrası TL'ye dair iddialı senaryo