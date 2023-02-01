Adı Süper Lig ekibi ile anılıyordu: Tiemoue Bakayoko transferinde engel

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:30

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 16:30

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un orta sahaya transferini düşündüğü isimlerin başında Tiemoue Bakayoko geliyordu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "Bakayoko'nun da ağabeyi problem. Zorlaştırıyor" sözlerini kullanmıştı. Bakayoko transferinin perde arkası ortaya çıktı.

Tiemoue Bakayoko



KULÜP BİNASINDA VAZGEÇTİ

Milliyet'in haberine göre, Adana Demirspor bonservisi Chelsea'de bulunan ve Milan'da kiralık olarak Bakayoko'nun hem kendisiyle hem kulüpleriyle anlaşma sağladı. Haberde resmi evrakları imzalamak için kulüp binasına giden Bakayoko'nun imzadan son anda vazgeçtiği belirtildi.

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Bakayoko'nun Adana Demirspor'a transferi oldukça zorlaştı. Adana Demirspor'un orta saha bölgesi için farklı alternatiflere yöneleceği öğrenildi.

Adana Demirspor'un Fenerbahçe maçından sonra iki transfer daha yaparak transferi kapatacağı öğrenildi.