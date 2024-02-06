Can Keleş'ten Fenerbahçe itirafı: 'Camiaya karşı bir hareket değildi'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:16

Güncelleme: 06.02.2024 - 14:16

Fatih Karagümrük'te forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş, bu sezon Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe maçında attığı gol ve golün ardından yaptığı sevinçle ilgili Fanatik'e konuştu.

Maçtan önce Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serdar Dursun'la konuştuğunu söyleyen Can Keleş, ''Serdar Dursun'la Fenerbahçe maçından önce konuştum. Müsabakadan önce, taraftarların çok güçlü olduğunu söyledi. Fenerbahçe çok büyük bir camia tabii ki. İlk 15-20 dakika çok önemli dedi. Eğer o dakikalarda bir gol yemezsek ve biz gol atarsak taraftarlar takımı daha fazla baskı altına alırlar dedi. Maçtaki ilk golü biz attık, hatta ben attım o golü'' dedi.

"CAMİAYA KARŞI BİR HAREKET DEĞİLDİ"



Fenerbahçeli taraftarlar tarafından fazlaca eleştirilen sevinci hakkında da konuşan genç oyuncu, ''Golden sonra sevincim biraz değişikti, ama o maçta çok fazla duygu vardı. Fenerbahçe maçında kötü bir şey düşünerek o gol sevincini yapmadım. Camiaya karşı bir hareket değildi. Gol attığım için çok mutlu oldum. Genç bir futbolcuyum, bazen bu tür şeyler olabiliyor. Maçtan önce gol atarsam böyle bir sevinç yapacağım diye düşünmedim, o anda kendiliğinden gerçekleşti her şey. Golü attığım için mutluydum ama keşke o gün Kadıköy'de maçı kazansaydık, en azından 1 puan alsaydık güzel olurdu'' ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN BEĞENDİĞİ İSİMLER

Can Keleş son olarak Süper Lig'de en beğendiği isimleri de açıkladı:

''En çok beğendiğim futbolcu Fenerbahçeli Fred. Çok iyi bir futbolcu ve orta sahada takımı çok iyi yönlendiriyor. Tadic'i de beğeniyorum. Bunlar zaten lider oyuncular.''