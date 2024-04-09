Adı Süper Lig ekipleriyle anılıyordu: Fenerbahçe'ye Martial transferinde dev rakip!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile adı anılan Anthony Martial'e İtalyan devi talip oldu. Manchester United forması giyen Fransız yıldız için Fenerbahçe dışında Inter'in devreye girdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 09:10
Adı Süper Lig ekipleriyle anılıyordu: Fenerbahçe'ye Martial transferinde dev rakip!
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Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması beklenen Anthony Martial için Fenerbahçe iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre, Anthony Martial için Inter de devreye girdi.

İtalyan devinin ilk tercihinin Albert Gudmundsson olduğu vurgulansa da Martial isminin de masada olduğu belirtildi.

FRANSIZ TAKIMLARI DA DEVREDE

Öte yandan aynı haberde Anthony Martial'in Fenerbahçe ve iki üst düzey Fransız ekibinin radarında olduğundan bahsedildi.

2015 yılından beri Manchester United forması giyen Martial'in İngiliz deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 1 yıllık opsiyonu olsa da 28 yaşındaki futbolcunun Kırmızı Şeytanlardan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Manchester United, Anthony Martial'i 2015-16 sezonu başında Monaco'dan 60 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Bu sezon toplam 19 maça çıkıp 629 dakika süre alan Fransız futbolcu 2 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.


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