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Trabzonspor, Ernest Muçi'nin maliyetini duyurdu

Trabzonspor, Ernest Muçi'nin maliyetini duyurdu

5.06.2026 21:28:00
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Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor, Ernest Muçi'nin maliyetini duyurdu

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin ardından Ernest Muçi transferini de KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Trabzonspor, transferde peş peşe resmi açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Bordo-mavili kulüp, Ruslan Malinovskyi transferinin ardından Ernest Muçi transferini de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

MUÇİ'NİN SÖZLEŞME DETAYLARI

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Yapılan anlaşmaya göre Ernest Muçi'ye her bir futbol sezonu için 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecek.

Sözleşmede yer alan opsiyon hakkının Trabzonspor tarafından kullanılması halinde ise oyuncuya 2029/2030 futbol sezonu için 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödemesi yapılacak.

PERFORMANSI

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Muçi, 15 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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