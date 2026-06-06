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Noah Saviolo, Trabzonspor için İstanbul'da

Noah Saviolo, Trabzonspor için İstanbul'da

6.06.2026 00:27:00
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Cumhuriyet Spor
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Noah Saviolo, Trabzonspor için İstanbul'da

Trabzonspor'un transferi için anlaşma sağladığı Noah Saviolo, imza için Türkiye'ye geldi.

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Trabzonspor, Noah Saviolo transferinde mutlu sona yakın.

İSTANBUL'A GELDİ

Bordo-mavililer, Portekiz ekibi Vitoria forması giyen Noah Saviolo, sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a iniş yaptı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Saat 23.30 civarında İstanbul'a gelen 22 yaşındaki Portekizli oyuncu 6 Haziaran Cumartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek ve 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Trabzonspor ile Vitoria Guimaraes arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Anlaşmada sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesinin de yer aldığı ifade edildi.

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