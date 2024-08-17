Adı Trabzonspor ile anılıyordu: Weghorst'un menajerinden transfer açıklaması!
Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, oyuncunun geleceği için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, oyuncunun geleceği için dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Cziommer yaptığı açıklamada, "Weghorst'un Burnley'den ayrılma ihtimali çok yüksek. Burnley'in bonservis talebi olabilir. Bu onların hakkı ancak sözleşmesinin son yılına girdi. Dolayısıyla heyecan verici görüşmeler olacak" dedi.
Ajax'a transfer olma ihtimaliyle ilgili konuşan Simon, "Ajax'a gitme ihtimali ne kadar gerçekçi? Wout'la ilgilenen birçok takım var. Şu anda birçok kulübü reddetti. Ajax'a gitme ihtimali, onunla ilgilenen diğer kulüplere gitme şansıyla eşit. Ajax'la bir kez görüşmüştüm. Wout Weghorst hakkında da konuşmuştuk. Bu sürecin ilerleyip ilerlemeyeceğini zamanla göreceğiz" ifadelerini kullandı.
AYRILIK İÇİN 3 KRİTER
Transfer için 3 kriteri sıralayan Cziommer şu ifadeleri kullandı:
"Weghorst çok hırslı bir oyuncu. Ya Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ya da şampiyonluğa oynayan bir takıma transfer olmak istiyor. Aynı zamanda mali şartlar da önemli. Transfer için bu 3 paketin bir arada olması gerekiyor."
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