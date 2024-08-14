Trabzonspor'un Rapid Wien maçı kamp kadrosu belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında perşembe günü deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, kamp kadrosunu duyurdu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Rapid Wien maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Stefan Savic, kamp kadrosunda yer almadı.
Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:
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