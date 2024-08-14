Trabzonspor'un Rapid Wien maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında perşembe günü deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:51
Trabzonspor'un Rapid Wien maçı kamp kadrosu belli oldu!
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Rapid Wien maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Stefan Savic, kamp kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:


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