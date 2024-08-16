Rapid Wien teknik direktöründen Trabzonspor sözleri!
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Trabzonspor'u 2-0 yenen Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss açıklamalarda bulundu.
Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Robert Klauss, karşılaşmada iyi performans sergilediklerini söyledi.
Klauss, futbolcularını ve ekibini tebrik ederek, "Sevinç ve mutluluk içerisindeyiz. Play-off'larda devam edecek olmak bizim için çok güzel bir duygu. Bu güzelliği yaşatmak çok hoş. Maç boyunca iyiydik. İkinci yarıda 60 ve 70.'nci dakikalar arası düşündürücü oldu. Rakip takım değişiklikler yaptı. Tam zamanında gol geldi ve kendimizi güzel hissettik" diye konuştu.
'SADECE MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ'
Maça iyi konsantre olduklarını aktaran Klauss, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Çok iyi bir performans sergiledik. En önemlisi de sabit kalabilmek. Son maçlarda güzel oyun sergiledik. Teknik ekip olarak etrafa bakmadık. Sadece maça konsantre oluyoruz. Etrafımızda olanlarla ilgilenmiyoruz. Sadece maçları kazanmak istiyoruz bugün de bunları sergiledik."
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