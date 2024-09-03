Adı Yunan ekiple anılıyordu: Olympiakos'tan Hakim Ziyech iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 12:59

Güncelleme: 03.09.2024 - 12:59

Galatasaray'da Hakim Ziyech ile yolların ayrılması gündemde. Faslı futbolcu için Ajax'ın ardından son olarak Olympiakos iddiaları ortaya atılmıştı.

Olympiakos'un, Hakim Ziyech'in menajeriyle görüştüğü iddiaları üzerine Yunanistan ekibinden konuyla ilgili açıklama geldi.

OLYMPİAKOS'TAN ZİYECH İDDİALARINA YANIT

Yunan basınından Gazzetta'nın aktardığı habere göre Olympiakos cephesi, Ziyech haberlerini yalanladı.

31 yaşındaki Ziyech'in Galatasaray ile 1+1 yıllık kontratı bulunuyor.

Olympiakos son olarak Brezilyalı yıldız Willian ile sözleşme imzalamıştı.