Kocaelispor maçı öncesi Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha!

Kocaelispor ve Fenerbahçe Süper Lig'in 20. haftasının kapanış mücadelesi için kozlarını paylaşacak.

Kocaeli Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN BİR JEST DAHA

Sarı-lacivertli kulüp, deplasmanda takımlarını destekleyecek taraftarlar için tribünlere sarı bereler yerleştirdi. Daha önce yağmurluk dağıtımıyla gündeme gelen Fenerbahçe, bu kez soğuk hava şartları nedeniyle berelerle taraftarını yalnız bırakmadı.

Yapılan bu jest, sarı-lacivertli taraftarlar arasında memnuniyetle karşılanırken sosyal medyada ise kısa sürede gündeme oturdu.