Fenerbahçe'nin talebi sonrası... Ajax, Fred transferinden vazgeçti!

Devre arası transfer döneminde kadro yapılanmasını büyük bir titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de, gidecek oyuncular listesinin başında yer alan Fred için Hollanda'dan sürpriz bir haber geldi.

De Telegraaf’ın geçtiği bilgilere göre; orta sahasını tecrübeli bir isimle tahkim etmek isteyen Ajax, Fred transferinde umduğunu bulamadı. Bir süredir Brezilyalı yıldızın durumunu yakından takip eden Amsterdam temsilcisi, maliyet engeline takıldı.

Transferin çıkmaza girmesindeki en büyük etken, Fenerbahçe yönetiminin masaya koyduğu ekonomik şartlar oldu.

Sarı-lacivertlilerin, Fred’i sadece yarım sezonluğuna kiralamak isteyen Ajax’tan 3.5 milyon Euro’luk bir kiralama bedeli talep ettiği öne sürüldü. Hollanda ekibinin kurmayları, bu bedelin kulüp bütçesini zorlayacağını ve kiralık bir oyuncu için yüksek bir talep olduğunu değerlendirerek görüşmeleri askıya aldı.

Buna rağmen Ajax, Fred defterini tamamen mühürlemiş değil. Hollanda basınında yer alan iddiaların devamında, Fenerbahçe yönetiminin kiralama bedelinde ciddi bir indirime gitmesi halinde transferin yeniden alevlenebileceği vurgulandı.

Ajax’ın, mali şartların kendi belirledikleri seviyeye çekilmesi durumunda Brezilyalı dinamo için tekrar masaya oturmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.