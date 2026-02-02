Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe ile anılmıştı: El Karouani yeni takımına imza atıyor!

Fenerbahçe ile anılmıştı: El Karouani yeni takımına imza atıyor!

2.02.2026 17:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe ile anılmıştı: El Karouani yeni takımına imza atıyor!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah'ın, Utrecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Souffian El Karouani ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Utrecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Souffian El Karouani ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ile birlikte Marsilya'nın da gündemine gelen 25 yaşındaki sol bek, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah, Faslı futbolcu ile anlaşmaya vardı ve El Karouani ile sözleşme imzalandı.

25 yaşındaki futbolcu, Utrecht ile sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni takımına katılacak.

SEZON PERFORMANSI

Utrecht forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan El Karouani, 3 gol attı ve 15 asist yaptı.

İlgili Konular: #Utrecht #Al Qadsiah #Souffian El Karouani

İlgili Haberler

Souffian El Karouani kimdir? Souffian El Karouani kaç yaşında, nereli? Souffian El Karouani Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Souffian El Karouani kimdir? Souffian El Karouani kaç yaşında, nereli? Souffian El Karouani Fenerbahçe'ye mi geliyor? Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Souffian El Karouani'yi kadrosuna katmak istiyor. Peki, Souffian El Karouani kimdir? Souffian El Karouani kaç yaşında, nereli? Souffian El Karouani Fenerbahçe'ye mi geliyor?