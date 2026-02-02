Fenerbahçe ile anılmıştı: El Karouani yeni takımına imza atıyor!

Utrecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Souffian El Karouani ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ile birlikte Marsilya'nın da gündemine gelen 25 yaşındaki sol bek, Suudi Arabistan'a transfer oluyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah, Faslı futbolcu ile anlaşmaya vardı ve El Karouani ile sözleşme imzalandı.

25 yaşındaki futbolcu, Utrecht ile sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni takımına katılacak.

SEZON PERFORMANSI

Utrecht forması altında bu sezon 34 maçta süre bulan El Karouani, 3 gol attı ve 15 asist yaptı.