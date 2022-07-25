Adil Rami'den olay Ersun Yanal sözleri: Prim alamadığı için oynatmadı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:23

Fenerbahçe'ye 2019-2020 sezonunun başında ağustos ayında transfer edilen Fransız futbolcu Adil Rami fazla forma şansı bulamamıştı. Rami o dönem teknik direktör olan Ersun Yanal'ın kararlarıyla ilgili şok ifadeler kullandı.

Fas asıllı Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, bir programda Türkiye'de oynadığı zamanları değerlendirdi.

Fransız futbolcu Fenerbahçe'de forma giydiği dönem teknik direktörü olan Ersun Yanal'ın kendisini prim alamadığı için oynatmadığını iddia etti. Rami, Türk bir menajer ile arasında geçen ilginç diyalogu anlattı.

'KAZANIYORUZ, OYUNA NEDEN ALIYORSUN?'

Çok konuşulacak ifadeler kullanan Rami, ''Teknik direktör beni oynatmıyordu. Bekliyorum, bekliyorum... 1 defans oyuncusu sakatlandı. Daha sonra ikincisi sakatlandı. hiyerarşide üçüncü stoper oyuncusu bendim. Bir zaman sonra takımda sağlam savunma oyuncusu kalmadı. Kendime artık sıra bende oynayacağım dedim. Bu sefer ise 6 numarayı geriye çekti. Neden böyle olduğunu çözmeye çalışıyorum. Antrenmanlara devam ediyorum. Bir gün takımın bir numaralı stoperi benimle birlikte yedek kulübesindeydi. Neden? Çünkü taraftar ıslıklamıştı. Kendisi de çok kötü oynamıştı. Artık oynayamıyordu. Maçta 3-0, 3-1 veya 4-1 öndeydik.75-80. dakika doğru o savunma oyuncusunu oyuna aldı. Kazanıyoruz, niye savunma oyuncusu alıyorsun oyuna?'' ifadelerini kullandı.

'TÜRK MENAJER İLE TEKNİK DİREKTÖR PRİMİ PAYLAŞIYOR'

Adil Rami, kendisiyle bir Türk menajer arasında geçen konuşmayı anlattı. Rami, ''Bir gün bir Türk menajer beni aradı ve Çin Ligi'nden iyi bir teklif getirdiğini söyledi. O ara Çin'de olan Rennes teknik direktörü Bruno Genesio ile de bir görüşmem oldu. O menajer bana daha sonra 'Fenerbahçe'de neden oynayamıyorsun biliyor musun?' dedi. Neden diye sordum. 'Çünkü menajerin kız kardeşin, yabancı birisi. Türk bir menajer ile çalışmalısın' dedi bana. Bu işlerin nasıl olduğunu bilmediğim için neden diye sordum. Bana sözleşmemde belirli sayıda maça çıkmam halinde 200, 300 ve 500 bin Euro gibi primler olup olmadığı sordu. Bende evet cevabı verdim. 'İşte bu yüzden oynamayacaksın' dedi. Ne alaka diye sorduğumda ise bir Türk menajer ile çalıştığın zaman bu primin teknik direktör ile paylaşıldığını ve antrenörün de bu sebeple seni oynatmak zorunda kaldığını söyledi. O zaman bazı şeyleri anladım ve futbolu bırakmayı düşündüm'' ifadelerini kullandı.

Rami, o sezon sarı-lacivertli formayı 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 7 maçta giymişti.



