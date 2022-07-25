Ryan Babel'in ardından Eyüpspor'dan Emre Çolak sürprizi

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:59

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Emre Çolak'ın yeni adresi belli oldu.

Fanatik'in haberine göre geçtiğimiz günlerde Ryan Babel'i renklerine bağlayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor, dün de Başakşehir'den ayrılan 31 yaşındaki Emre Çolak ile el sıkıştı.

20 Mayıs 1991 doğumlu Emre Çolak, Galatasaray altyapısında futbola başlarken, sarı-kırmızılı takımın A takımına kadar yükseldi.

Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken on numara, Deportivo, Al-Wehda, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve son olarak Medipol Başakşehir formaları giydi.