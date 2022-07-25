Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Empoli maçı hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ve İtalya ligi takımlarından Empoli hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Empoli maçı hangi kanalda?
Süper Lig'de geçen sezonu lider olarak tamamlayan Trabzonspor, Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Empoli ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Trabzonspor Avusturya kampını tamamlayarak Trabzon'a dönecek.
TRABZONSPOR - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Empoli maçı 25 Temmuz Pazartesi günü (bu akşam) oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.
TRABZONSPOR - EMPOLI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Empoli maçı A Spor ekranından şifresiz olarak yayımlanacak.
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