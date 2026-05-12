Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adım adım Premier Lig'e: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, play-off finalinde!

Adım adım Premier Lig'e: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, play-off finalinde!

12.05.2026 09:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Adım adım Premier Lig'e: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, play-off finalinde!

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Hull City, ilk maçın 0-0 sona ermesinin ardından deplasmanda Millwall ile karşı karşıya geldi.

The Den Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Konuk ekibe turu getiren golleri 64. dakikada Muhammed Belloumi ve 79. dakikada Joe Gelhardt kaydetti.

Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Hull City, Wembley Stadı'nda 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Öte yandan Hull City, daha önce 2008 ve 2016 yıllarında play-off üzerinden Premier Lig'e yükselme başarısı göstermişti.

İlgili Konular: #hull city #İngiltere Championship #Millwall FC

İlgili Haberler

Hull City, Millwall ile yenişemedi: Turu ikinci maça bıraktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi: Turu ikinci maça bıraktı İngiltere Championship play-off yarı final ilk maçında Hull City, sahasında Millwall ile 0-0 berabere kaldı. Rövanş maçı Pazartesi günü saat 22.00'de oynanacak.
Hull City deplasmanda kayıp: Play-off umutlarını zora soktu!
Hull City deplasmanda kayıp: Play-off umutlarını zora soktu! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 45. haftasında deplasmanda karşılaştığı Charlton Athletic'e 2-1 mağlup oldu.
Hull City'den tarihi galibiyet: Play-off biletini kaptı
Hull City'den tarihi galibiyet: Play-off biletini kaptı İngiltere Championship'te normal sezon tamamlandı. Hull City, ligin son haftasında Norwich City'yi 2-1 mağlup etti ve play-off oynama hakkı kazandı. Ligde sezonun tamamlanmasıyla Coventry City'nin ardından Premier Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım Ipswich Town oldu.