Paris 2024'te 400 metrede altın madalya ABD'nin oldu!
Quincy Hall, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre branşında altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metrede ABD'li Quincy Hall, altın madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 400 metre finalleri gerçekleştirildi.
ABD'li Quincy Hall 43.40'la altın madalya elde ederken, Büyük Britanyalı Matthew Hudson-Smith 43.44'le gümüş, Zambialı Muzala Samukonga 43.74'le bronz madalya kazandı.
Quincy Hall haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri olimpiyat haberleri Atletizm haberleri
Spor Haberleri
- Faslı atlet üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu!
- 400 metrede altın madalya ABD'nin oldu!
- Rekoru kırdı: Altını Yusuf Dikeç sevinci ile kutladı!
- Sırıkla atlamada altın madalya Avustralya'ya gitti!
- Milli atlet, Paris 2024'te finali kaçırdı!
- Esra Yıldız Kahraman kimdir?
- Satrançta skandal: Cıva dökerek rakibini zehirledi!
- Lin Yu-Ting kimdir?
- Filenin Sultanları'nın rakibi İtalya!
- Başakşehir, Iberia deplasmanında!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması kabul edilemez'
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- ABD'den Türkiye'ye 'ticaret' uyarısı
- Mevduat faizlerinde son durum belli oldu
- İki isim öne çıktı
- Depremzedenin cenazesi bulundu!
- Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor
- TikTok'taki 'Atatürk' akımı tartışma yarattı: 'Hakaret'
- Türkiye buna layık değil!
- ‘Şükür için Anıtkabir’i seçiyorlar’