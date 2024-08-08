Paris 2024'te 400 metrede altın madalya ABD'nin oldu!

Quincy Hall, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metre branşında altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 09:58
Paris 2024'te 400 metrede altın madalya ABD'nin oldu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 400 metrede ABD'li Quincy Hall, altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 400 metre finalleri gerçekleştirildi.

ABD'li Quincy Hall 43.40'la altın madalya elde ederken, Büyük Britanyalı Matthew Hudson-Smith 43.44'le gümüş, Zambialı Muzala Samukonga 43.74'le bronz madalya kazandı.


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