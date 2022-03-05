Adıyaman’da maç sonrasında gerginlik
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Adıyaman FK - Ergene Velimeşespor karşılaşmasının ardından ev sahibi ekibin oyuncuları ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 28'inci haftasında Adıyaman FK sahasında Ergene Velimeşespor ile karşı karşıya geldi.
Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Mücadelenin ardından oyuncular soyunma odasına giderken, ev sahibi ekipten bir futbolcu ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı.
Çıkan tartışma polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, gerginlik çıkartan taraftarlar tribünden uzaklaştırıldı.
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