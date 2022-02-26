'Savaşa hayır' diyen Zenit futbolcusu Yaroslav Rakitskiy'in sözleşmesi feshedildi iddiası
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısı futbol dünyasında da yankılanmaya devam ediyor. Birçok futbolcu yaşananlara tepkisiz kalmazken, Rus ekibi Zenit'in Yaroslav Rakitskiy'nin sözleşmesini, futbolcunun savaş karşıtı paylaşımları nedeniyle feshettiği iddia edildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısı futbol dünyasında da yankılanmaya devam ediyor. Birçok kulüp ve futbolcu yaşananlara tepkisiz kalmazken, Rus ekibi Zenit'te forma giyen Ukraynalı savunma oyuncusu Yaroslav Rakitskiy de sosyal medya hesabından 'Savaşa hayır' paylaşımında bulundu.
Avrupa basınında yer alan haberlere göre daha kesin olmamakla birlikte Zenit, futbolcunun savaş karşıtı paylaşımları nedeniyle Rakitskiy'nin sözleşmesini feshetti. Henüz kulüpten ya da futbolcudan iddialara yönelik bir açıklama gelmedi.
Kariyerinin büyük çoğunluğunu Shakhtar Donetsk'te geçiren 32 yaşındaki stoper, 2019 yılında Rus ekibine transfer olmuştu ve sözleşmesi sezon sonu bitiyordu.
Rakitskiy bu sezon 23 maçta forma giyerken 2 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
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