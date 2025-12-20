Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı... Fenerbahçe'den Sadettin Saran için açıklama

20.12.2025 18:34:00
Fenerbahçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan başkan Sadettin Saran ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan başkan Sadettin Saran ile ilgili açıklama yaptı. 

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan kişi veya kurumlara karşı gerekli hukuki girişimlerin başlatılacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

