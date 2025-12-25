Adli kontrolle serbest kalmıştı... Sadettin Saran’dan ilk fotoğraf!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından transfer çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Saran'ın adliyeden ayrıldıktan sonra ilk işi kulüp binasına gitmek oldu.
Sadettin Saran ayağının tozuyla transfer görüşmelerine başlarken, yönetim kurulu üyeleri de kendi sorumluluklarına odaklandı. Yönetici Ertan Torunoğulları Saran'ın görüşme yaptığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ertan Torunoğulları paylaşımında, "Çalışmalarımıza devam" ifadesini kullandı.
İşte o paylaşım:
Çalışmalarımıza devam. pic.twitter.com/1zOkly9p1V— Ertan Torunoğulları (@torunogullarifb) December 25, 2025