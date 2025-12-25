Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adli kontrolle serbest kalmıştı... Sadettin Saran'dan ilk fotoğraf!

25.12.2025 16:20:00
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından ilk iş olarak kulüp binasına giden Sadettin Saran'dan ilk fotoğraf karesi geldi. Saran'ın serbest kaldıktan sonraki ilk fotoğrafını yönetici Ertan Torunoğulları paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından transfer çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Saran'ın adliyeden ayrıldıktan sonra ilk işi kulüp binasına gitmek oldu.

Sadettin Saran ayağının tozuyla transfer görüşmelerine başlarken, yönetim kurulu üyeleri de kendi sorumluluklarına odaklandı. Yönetici Ertan Torunoğulları Saran'ın görüşme yaptığı anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ertan Torunoğulları paylaşımında, "Çalışmalarımıza devam" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

