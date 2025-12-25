Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.12.2025 09:54:00
Fenerbahçeli yöneticilerden Saran'a destek!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği saç örneğinde kokain testi pozitif çıkan Sadettin Saran, gözaltına alınmıştı. Saran işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, bazı sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte Sadettin Saran'a destek vermek amacıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Torunoğulları ve taraftarlardan Sadettin Saran'ın yanında durduğu mesajı verildi.

İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleşen destek ziyareti sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERDEN AÇIKLAMA

Fenerbahçeli yöneticiler, sabah saatlerinde adliye önünden açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar:

Fenerbahçe Yöneticisi Zeynep Yalım Uzun: "Başkanımızın yanındayız tüm yönetim kurulu olarak, taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ediyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. En iyi şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz."

Fenerbahçe Yöneticisi Adem Köz: "Bu yağmurlu günde tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve camiamıza destek veren tüm taraftarlarımız bizim için çok önemli. Bugün buradan iyi bir haber almak istiyoruz. Başkanımızın görevinin başına tekrar dönmesi için bir süreç yaşanacak. Hep beraber takip ediyoruz. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız burada, görevinin başında. Süreç bizim açımızdan iyi gidiyor. İnşallah sonucu da alacağız."

Fenerbahçe Yöneticisi Gürhan Taşkaya: "Başkanımız İl Jandarma Komutanlığı'ndan sağlık kontrolü için çıktı. Daha sonra adliyeye geliyor olacak. Öncelikle adalete güvenimiz tam. Taraftarlarımız burada olması, başkanımız ve yönetim için önemli. İtidalli olmaya devam edeceğiz. Adalete güveneceğiz, inancımız tam. Bu desteğimizin büyüyerek artmasını diliyoruz. Taraftarlarımız bu camiamızın kalbi. Hiçbir zaman ve hiçbir dönemde camiamızı yalnız bırakmamıştır. Bu desteklerin büyüyerek devam etmesini bekliyoruz bu süreçte."

