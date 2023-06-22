Erden Timur, Mauro Icardi transferi hakkında konuştu
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Mauro Icardi transferi için çabaladıklarını ifade etti. Erdem Timur, Arjantinli yıldızın transferinde Suudi Arabistan faktörünü hatırlatarak, "Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil" dedi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erden Timur, Mauro Icardi'nin transferi için gelen soruya cevap verdi.
Sporx'in derlediği habere göre Timur, kendisine yöneltilen, "Icardi ile devam mı?" sorusuna, "Çabamızın tarifini anlatamam. Türk futbolu adına değer. Galatasaray adına çok büyük bir değer. Her yolu deniyoruz. Suudi Arabistan realitesi var. Bir önceki sene de yüzde 1 ihtimal ile başladı. Neticeye erdirmek için her şeyi yapacağız. Mauro'nun burayı istemesi önemli bir avantaj. İnşallah son sözü başkanımız söyleyecek, ne gerekiyorsa yapacağız" cevabını verdi.
SUUDİ ARABİSTAN FAKTÖRÜ
Erden Timur, ayrıca Icardi transferinde Suudi Arabistan faktörü olduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Kadromuzu kuvvetlendirmek istiyoruz. Sonsuz çabamız var. Bir de Suudi Arabistan realitesi var. Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil" dedi.
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