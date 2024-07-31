Adriana Ruano Oliva'dan, Paris 2024'te tarihe geçen altın madalya!
Adriana Ruano Oliva, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap kategorisinde rekor kırarak altın madalya elde etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap kategorisinde Guatemalalı Adriana Ruano Oliva, rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Adriana Ruano Oliva, 45 puanla olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.
ÜLKESİNİN TARİHİNE GEÇTİ
Adriana Ruano Oliva, ülkesine olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazandıran sporcu olarak tarihe geçti.
Bu kategoride İtalya'dan Silvana Maria Stanco 40 puanla gümüş, Avustralya'dan Penny Smith ise 32 puanla bronz madalyaya ulaştı.
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