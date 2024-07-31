Neslihan Yiğit Arın'dan Paris 2024'e veda!
Milli sporcu Neslihan Yiğit Arın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tek kadınlar kategorisinde 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak organizasyona veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, organizasyona veda etti.
Paris 2024'ün badminton branşı tek kadınlar kategorisi J Grubu'nda iki karşılaşmaya çıkan Neslihan, bir galibiyet bir mağlubiyet aldı.
RAKİPLERİNİN MAÇINI BEKLEDİ
Son 16 turuna yükselmesi için rakipleri Japon Aya Ohori- Şilili Ines Lucia Castillo maçının sonucunu bekleyen Neslihan, Ohori'nin maçı kazanmasının ardından organizasyona grup ikincisi olarak veda etti.
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