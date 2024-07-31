Milli boksör Kaan Aykutsun Paris 2024'e son 16 turunda veda etti!
Milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler 80 kilo branşında karşılaştığı Kübalı Arlen Lopez Cardona'ya mağlup olarak organizasyona veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Kaan Aykutsun, son 16 turunda Kübalı Arlen Lopez Cardona'ya 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi.
KÜBALI RAKİBİNE DİRENEMEDİ
Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan erkekler 80 kilo son 16 tur maçında milli boksör Kaan Aykutsun, son 2 olimpiyatın şampiyonu Kübalı Arlen Lopez Cardona ile mücadele etti.
İyi mücadele etmesine rağmen rakibine 5-0 yenilen Kaan Aykutsun, organizasyona veda etti.
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