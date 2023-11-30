Men cezası ile karşı karşıya.... Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi formatında değişiklik istiyor!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 15:22

Güncelleme: 30.11.2023 - 15:22

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelen ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan Manchester United için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'ın, gelecek yıl uygulanmaya başlayacak yeni Şampiyonlar Ligi formatında değişiklik yapılmasını istediği belirtildi.

Haberde, Fransız ekibi Nice'in de sahibi olan Sir Jim Ratcliffe'in Manchester United'dan hisse satın alma sonrası İngiliz ekibinin bu yönde talebinin olduğu ifade edildi.

Jim Ratcliffe

NEDEN DEĞİŞİKLİK İSTENİYOR?

UEFA'nın mevcut kurallarına göre hiçbir kişi ya da kuruluş, "bir UEFA müsabakasına katılan birden fazla kulüp üzerinde kontrol ya da nüfuz sahibi" olamıyor.

Fransız kulüp Nice'in sahibi olan Sir Jim Ratcliffe'in Manchester United'dan hisse satın alması sonrası bu kural nedeniyle İngiliz ekibinin UEFA'dan men cezası alabileceği iddia edilmişti.

Öte yandan İngiltere merkezli The Sun'a konuşan UEFA'dan üst düzey bir kaynak, bazı kulüplerin, genişletilmiş yeni Şampiyonlar Ligi formatının yürürlüğe gireceği gelecek sezon için değişiklik yapılması yönünde lobi faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. Haberde bu kulüplerden birinin de Manchester United olduğu aktarıldı.

Değişiklik isteyen kulüplerden bazılarının, UEFA'dan çoklu kulüp sahipliği konusundaki kuralın kaldırılmasını istediği iddia edildi. Düşünülen bir başka seçeneğin ise aynı sahipli takımların ilk aşamada birbiriyle karşılaşmasının engellemesinin olduğu kaydedildi.

Aleksander Ceferin

UEFA BAŞKANI CEFERIN'İN AÇIKLAMALARI

Bu konu hakkında daha önce Gary Neville'e bir röportaj veren UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise şu sözleri kullanmıştı;

"Biz sadece Manchester United ile ilgilenmiyoruz. Başka bir kulüp almak isteyen 5 ya da 6 kulüp sahibi var. Önümüzde iki seçenek var; ya kuralları böyle tutacağız ya da aynı turnuvada oynamalarına izin vereceğiz.

Henüz ne yapmamız konusunda emin değilim. Çok kulüplü mülkiyete giderek ilgi artıyor. Buna öylece 'hayır' dememeliyiz. Ancak bu konuda koymamız gereken bazı katı kurallar olacağı kesin.

Bir kulüp sahibinin bakış açısından sahibi olduğu iki kulüpten birine maçı kaybetmesini söylemek kolay gibi görünebilir. Ancak bir teknik direktörün veya futbolcunun bakış açısından baktığınızda bu böyle mi? Size birinin gelip maçı kaybetmenizi istemesi bu kadar kolay mı?"

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YENİ FORMAT

UEFA, turnuvada geleneksel grup aşamasının yerini 2024-25 sezonunda lig formatına bırakacağını açıklamıştı.

İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak.

Böylelikle 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek.