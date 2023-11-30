Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2023 Perşembe, 09:51
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Galatasaray'ın Manchester United maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

İşte ülke puanı sıralamasında güncel durum:

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

1- İngiltere | 95.803

2- İspanya | 84.239

3- İtalya | 79.569

4- Almanya | 78.624

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

5- Hollanda | 57.900

6- Fransa | 57.664

7- Portekiz | 50.816

8- Belçika | 43.000

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

9- TÜRKİYE | 35,600

10- İskoçya | 33.250

11- Avusturya | 31.600

12- İsviçre | 31.575

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