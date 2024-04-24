AEK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu 7. hafta maçında deplasmanda AEK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Yunanistan Süper Ligi'nde heyecan sürüyor.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Matías Jesús Almeyda'nın ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.
AEK - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
OPAP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
AEK - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Panathinaikos ligde oynadığı son maçta Lamia deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
AEK ise deplasmanda karşılaştığı Aris'i 2-1 mağlup etmişti.
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