AEK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu 7. hafta maçında deplasmanda AEK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:49
AEK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan Süper Ligi'nde heyecan sürüyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Matías Jesús Almeyda'nın ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.

AEK - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

OPAP Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

AEK - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Panathinaikos ligde oynadığı son maçta Lamia deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

AEK ise deplasmanda karşılaştığı Aris'i 2-1 mağlup etmişti.


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