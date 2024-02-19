Affedilmişlerdi: Beşiktaşlı iki isme tepki!
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar oyuna sonradan giren Vincent Aboubakar ile Rachid Ghezzal'ı ıslıkladı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Konyaspor karşılaşmasında iki futbolcuya tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, 80. dakikada oyuna girdikleri sırada Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ı ıslıkladı.
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İKİ İSİM AFFEDİLMİŞTİ
Beşiktaş'ta bu dakikada Aboubakar ve Ghezzal oyuna girerken, Cenk Tosun ve Milot Rashica oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta affedilen ve sakatlığı geçen Vincent Aboubakar, 13 maç sonra yeniden siyah-beyazlı forma ile sahaya çıktı.
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