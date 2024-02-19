Affedilmişlerdi: Beşiktaşlı iki isme tepki!

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar oyuna sonradan giren Vincent Aboubakar ile Rachid Ghezzal'ı ıslıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 22:57
Affedilmişlerdi: Beşiktaşlı iki isme tepki!
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Beşiktaşlı taraftarlar, Konyaspor karşılaşmasında iki futbolcuya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 80. dakikada oyuna girdikleri sırada Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ı ıslıkladı.

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İKİ İSİM AFFEDİLMİŞTİ

Beşiktaş'ta bu dakikada Aboubakar ve Ghezzal oyuna girerken, Cenk Tosun ve Milot Rashica oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta affedilen ve sakatlığı geçen Vincent Aboubakar, 13 maç sonra yeniden siyah-beyazlı forma ile sahaya çıktı.


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