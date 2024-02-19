Affedilmişlerdi: Beşiktaşlı iki isme tepki!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 22:57

Güncelleme: 19.02.2024 - 22:57

Beşiktaşlı taraftarlar, Konyaspor karşılaşmasında iki futbolcuya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 80. dakikada oyuna girdikleri sırada Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ı ıslıkladı.

İKİ İSİM AFFEDİLMİŞTİ

Beşiktaş'ta bu dakikada Aboubakar ve Ghezzal oyuna girerken, Cenk Tosun ve Milot Rashica oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta affedilen ve sakatlığı geçen Vincent Aboubakar, 13 maç sonra yeniden siyah-beyazlı forma ile sahaya çıktı.