Afrika basınından flaş iddia: Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı reddetti!

11.09.2025 10:20:00
Beşiktaş, Olimpik Marsilya forması giyen Amine Harit'e teklif yaptığı ancak Faslı yıldızın teklifi reddettiği iddia edildi.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş, çalışmalarına hızla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Olimpik Marsilya'nın Faslı yıldızı için harekete geçti.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

AfricaFoot'un haberine göre; Beşiktaş, Fransız ekibinde forma giyen Amine Harit'e teklifte bulundu. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlıların teklifini geri çevirdi.

TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR

Haberde, Amine Harit'in Süper Lig'e transfer olmaya istekli olmadığı ve diğer fırsatları beklediği bilgisine yer verildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Olimpik Marsilya formasıyla 13 maçta görev alan Harit, 2 gol, 5 asistlik katkı sağlamıştı. 

