Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
Afrika Kupası yarı final maçında Nijerya, Güney Afrika'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek finale çıktı.
Afrika Kupası yarı final maçında Nijerya ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.
Stade de Bouake'de oynanan maçı Nijerya penaltılar sonucunda 4-2 kazanarak turnuvada finale çıktı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta Nijerya'nın golünü 67. dakikada Troost Ekong attı. Güney Afrika'nın golü 90. dakikada Mokoena'dan geldi.
Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel 120 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu Onuachu maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Nijerya, kupada ilk finalist oldu. Nijerya fianlde rakibi Fildişi Sahili- Demokratik Kongo maçının galibiyle oynayacak.
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