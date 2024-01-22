Nijerya, Afrika Kupası'nda gruptan çıktı
Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Nijerya, Gine Bissau'yu 1-0 mağlup ederek gruptan çıktı.
Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun son maçında Jose Peseiro'nun ekibi Nijerya ile Baciro Cande'nin yönetimindeki Gine Bissau karşı karşıya geldi.
Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya 1-0 kazanırken galibiyet golünü Opa Sangante kendi ağlarına gönderdi.
Nijerya'da maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel 80, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ise dakika sahada kalırken, Trabzonsporlu Paul Onuachu süre almadı.
Bu sonuçla birlikte grubu 7 puanla tamamlayan Nijerya ikinci sırada gruptan çıkarken, Gine Bissau turnuvaya veda etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Genç kaymakamlar rahatsız
- Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- DNA örneği eşleşti!
- Altaylı'dan 'Erkan' ve 'Şimşek' yorumu!
- İYİ Parti'den iktidara 'Gaye Erkan' çağrısı
- İYİ Parti Ankara adayını belirledi
- Adana'da hasat ediliyor: Tanesi 7,5 TL