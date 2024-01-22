Nijerya, Afrika Kupası'nda gruptan çıktı

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Nijerya, Gine Bissau'yu 1-0 mağlup ederek gruptan çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 22:25
Nijerya, Afrika Kupası'nda gruptan çıktı
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Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun son maçında Jose Peseiro'nun ekibi Nijerya ile Baciro Cande'nin yönetimindeki Gine Bissau karşı karşıya geldi.

Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya 1-0 kazanırken galibiyet golünü Opa Sangante kendi ağlarına gönderdi.

Nijerya'da maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel 80, Kasımpaşalı Kenneth Omeruo ise dakika sahada kalırken, Trabzonsporlu Paul Onuachu süre almadı.

Bu sonuçla birlikte grubu 7 puanla tamamlayan Nijerya ikinci sırada gruptan çıkarken, Gine Bissau turnuvaya veda etti.


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