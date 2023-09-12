Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde kritik maç... Beşiktaş'ta gözler Vincent Aboubakar'da!

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Kamerun, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında Burundi'yi konuk edecek. Kamerun karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı takdirde Afrika Uluslar Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:34
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde kritik maç... Beşiktaş'ta gözler Vincent Aboubakar'da!
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın gözü salı günü (bugün) TSİ 22:00'de Kamerun ile Burundi arasında oynanacak Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu maçında olacak.

Eğer Kamerun bu maçı kazanamazsa Aboubakar 13 Ocak -11 Şubat tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek turnuvaya gidemeyecek.

4 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

Son 4 milli maçını kazanamayan Kamerun bu maçtan galibiyetle ayrılamazsa Aboubakar ve arkadaşları Afrika Uluslar Kupası'nın dışında kalacak.

Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş'ta oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.  


Player Alanı
vincent aboubakar kamerun Burundi Afrika Uluslar Kupası beşiktaş

İlgili Haberler

Valilik açıkladı... Trabzonspor - Beşiktaş maçına deplasman yasağı!

Valilik açıkladı... Trabzonspor - Beşiktaş maçına deplasman yasağı!
Eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'tan itiraf! 'Beşiktaş'ta kalabilirdim ama...'

Eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup'tan itiraf! 'Beşiktaş'ta kalabilirdim ama...'
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly'den kötü başlangıç

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly'den kötü başlangıç

En Çok Okunan Haberler