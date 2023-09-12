Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde kritik maç... Beşiktaş'ta gözler Vincent Aboubakar'da!
Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Kamerun, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında Burundi'yi konuk edecek. Kamerun karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı takdirde Afrika Uluslar Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Beşiktaş'ın gözü salı günü (bugün) TSİ 22:00'de Kamerun ile Burundi arasında oynanacak Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu maçında olacak.
Eğer Kamerun bu maçı kazanamazsa Aboubakar 13 Ocak -11 Şubat tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek turnuvaya gidemeyecek.
4 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ
Son 4 milli maçını kazanamayan Kamerun bu maçtan galibiyetle ayrılamazsa Aboubakar ve arkadaşları Afrika Uluslar Kupası'nın dışında kalacak.
Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş'ta oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.
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