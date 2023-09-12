Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly'den kötü başlangıç
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly'nin, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıktığı kaydedildi.
Beşiktaş, pazar günü Fatih Karagümrük'le oynadığı hazırlık maçını Ghezzal ve Rebic'in golleriyle 2-0 kazanırken, Manchester United'dan yeni transfer edilen Eric Bailly de karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
Milliyet'in haberinde, Fildişi Sahilli stoperin adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle ilk yarıyı tamamlayamadığı aktarıldı.
Haberde ciddi bir maç eksiği bulunan Eric Bailly'nin ilk devrenin bitmesine kısa süre kala ağrı şikayetiyle kenara geldiği ifade edildi.
RİSKE EDİLMEDİ
Doktorlar ve teknik heyetin bu beklenmeyen gelişme üzerine tecrübeli futbolcuyu riske etmeyerek, oyundan aldıkları kaydedildi. Deneyimli futbolcunun ağrılarının sürmesi durumunda MR'a gireceği belirtildi. Bailly ağrısının geçmesi halinde takımla çalışmaya devam edebilecek.
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