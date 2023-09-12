Valilik açıkladı... Trabzonspor - Beşiktaş maçına deplasman yasağı!
İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçına deplasman yasağı kararı alındığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
VALİLİK KARARINI VERDİ
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya, siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.
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