Afrika Uluslar Kupası sonrası milli takım askıya alındı: İki oyuncu kadro dışı!

Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon, F Grubu'nda oynadığı Mozambik, Fildişi Sahili ve Kamerun maçlarından yenilgiyle ayrıldı. Gruplarda puan alamayan Gabon turnuvadan elendi.

Milli takımın başarısız performansı sonrasında Gabon hükümeti sert fatura kesti. The Athletic'in haberine göre turnuvadaki sonuçları utan verici bulan hükümet, milli takımı askıya aldı.

MİLLİ TAKIM ASKIYA ALINDI

Habere göre milli takım kaptanları Pierre-Emerick Aubameyang ve Bruno Manga kadro dışı bırakıldı. Takımın teknik ekibi ise feshedildi.

Ulusal kanalda açıklanan kararda Gabon Milli Takımı ikinci emre kadar feshedildi. Buna göre hükümet izin verene kadar Gabon Milli Takımı resmi müsabakalarda görev yapamayacak.