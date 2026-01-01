Afrika Uluslar Kupası sonrası milli takım askıya alındı: İki oyuncu kadro dışı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.01.2026 17:57:00
Cumhuriyet Spor
Afrika Uluslar Kupası'ndaki üç maçtan da yenilgiyle ayrılan Gabon'da milli futbol takımının hükümet tarafından askıya alındığı kaydedildi. Ayrıca iki milli takım oyuncusunun kadro dışı bırakıldığı aktarıldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon, F Grubu'nda oynadığı Mozambik, Fildişi Sahili ve Kamerun maçlarından yenilgiyle ayrıldı. Gruplarda puan alamayan Gabon turnuvadan elendi.

Milli takımın başarısız performansı sonrasında Gabon hükümeti sert fatura kesti. The Athletic'in haberine göre turnuvadaki sonuçları utan verici bulan hükümet, milli takımı askıya aldı.

MİLLİ TAKIM ASKIYA ALINDI

Habere göre milli takım kaptanları Pierre-Emerick Aubameyang ve Bruno Manga kadro dışı bırakıldı. Takımın teknik ekibi ise feshedildi.

Ulusal kanalda açıklanan kararda Gabon Milli Takımı ikinci emre kadar feshedildi. Buna göre hükümet izin verene kadar Gabon Milli Takımı resmi müsabakalarda görev yapamayacak.

