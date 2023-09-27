Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeler belirlendi!

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından yapılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası'nın 2025 yılında Fas'ta, 2027 yılında ise Kenya, Tanzanya ve Uganda'da ortaklaşa düzenleneceği kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 16:50
Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeler belirlendi!
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CAF, 2025 ve 2027 yıllarındaki Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri belirledi.

CAF'tan yapılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası'nın 2025 yılında Fas'ta, 2027'de ise Kenya, Tanzanya ve Uganda'da ortaklaşa düzenleneceği kaydedildi.

GİNE'DEN GERİ ALINMIŞTI

2025 yılındaki turnuva için ev sahipliği hakkı geçen sene Gine'den geri alınırken, Cezayir, Zambiya, Benin ve Nijerya, ortak teklifini icra kurulu toplantısından önce çekti.

1988 yılından sonra ikinci kez organizasyona ev sahipliği yapacak Fas, Portekiz ve İspanya ile 2030 Dünya Kupası'nı ortaklaşa düzenlemek için de aday olmuştu.


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