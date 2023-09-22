Haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlikle kapattık: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum
Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etmesi ve Beşiktaş'ın Club Brugge deplasmanından 1-1 beraberlikle dönmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş da gruplarındaki ilk maçlarına çıktı. Fenerbahçe sahasında Nordsjaelland'ı 3-1'le geçerken, Beşiktaş deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı son sonuçların ardından Türkiye puanını 33.850'ye çıkardı ve 9. sıradaki yerini korudu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILIM
Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu ilk 10 sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 90,303
2- İspanya: 76,864
3- İtalya: 73,141
4- Almanya: 71,195
5- Hollanda: 55,700
6- Fransa: 53,831
7- Portekiz: 48,982
8- Belçika: 39,200
9- TÜRKİYE: 33,850
10- İskoçya: 32,050
11- Avusturya: 30.400
12- İsviçre: 29.975
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