Haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlikle kapattık: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etmesi ve Beşiktaş'ın Club Brugge deplasmanından 1-1 beraberlikle dönmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:37
Haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlikle kapattık: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş da gruplarındaki ilk maçlarına çıktı. Fenerbahçe sahasında Nordsjaelland'ı 3-1'le geçerken, Beşiktaş deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı son sonuçların ardından Türkiye puanını 33.850'ye çıkardı ve 9. sıradaki yerini korudu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILIM

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu ilk 10 sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 90,303

2- İspanya: 76,864

3- İtalya: 73,141

4- Almanya: 71,195

5- Hollanda: 55,700

6- Fransa: 53,831

7- Portekiz: 48,982

8- Belçika: 39,200

9- TÜRKİYE: 33,850

10- İskoçya: 32,050

11- Avusturya: 30.400

12- İsviçre: 29.975


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