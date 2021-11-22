Drogba'dan rekorlarını kıran Salah'a: Böyle devam ederse tüm rekorlarımı yok edecek
Eski efsane futbolcu Didier Drogba, İngiltere Premier Lig'de kendi rekorunu geçen Muhammed Salah hakkında açıklamalarda bulundu. Drogba, "Ağlamak istiyorum! Böyle devam ederse tüm rekorlarımı yok edecek" dedi
Didier Drogba, İngiltere Premier Lig'de kendi rekorunu geçen Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah hakkında açıklamalarda bulundu.
Salah'ın geçtiğimiz ay Premier Lig'de 104 gole ulaşarak tarihinin en çok gol atan Afrikalısı olmasının ardından konuşan Drogba, "Ağlamak istiyorum! Böyle devam ederse tüm rekorlarımı yok edecek!" dedi.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Drogba; 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun Chelsea dönemi için "Chelsea'de oynarken antrenmanda gördüklerim ve diğer takım arkadaşlarının size söyleyeceği şey, Salah'ın kalitesiydi. Çok kaliteli bir futbolcuydu. Sadece yeteneğini ve kalitesini göstermek için zamana ihtiyacı vardı. Chelsea'nin o dönemki kadrosuna baktığınız zaman kadroya girmek kolay değildi. Beni Salah'a bağlayan şey, onun gerçekten iyi olması, oynamadığı zamanlarda gerçekten kibar ve problem çıkarmayan biri olması." ifadelerini kullandı.
Efsane futbolcu Drogba, Premier Lig'de en çok asist yapan(54) ve Şampiyonlar Ligi'nde en çok oynayan(96) ve gol atan(44) Afrikalı oyuncu konumunda bulunuyor.
Video Haberler
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Meclis'te 'Sedat Peker' kavgası
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Soyer'den Kıbrıs Çıkartması
- Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' çağrısı
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Fakıbaba'nın evine baskın iddiası