Drogba'dan rekorlarını kıran Salah'a: Böyle devam ederse tüm rekorlarımı yok edecek

22 Kasım 2021 Pazartesi, 22:25

Didier Drogba, İngiltere Premier Lig'de kendi rekorunu geçen Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah hakkında açıklamalarda bulundu.

Salah'ın geçtiğimiz ay Premier Lig'de 104 gole ulaşarak tarihinin en çok gol atan Afrikalısı olmasının ardından konuşan Drogba, "Ağlamak istiyorum! Böyle devam ederse tüm rekorlarımı yok edecek!" dedi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Drogba; 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun Chelsea dönemi için "Chelsea'de oynarken antrenmanda gördüklerim ve diğer takım arkadaşlarının size söyleyeceği şey, Salah'ın kalitesiydi. Çok kaliteli bir futbolcuydu. Sadece yeteneğini ve kalitesini göstermek için zamana ihtiyacı vardı. Chelsea'nin o dönemki kadrosuna baktığınız zaman kadroya girmek kolay değildi. Beni Salah'a bağlayan şey, onun gerçekten iyi olması, oynamadığı zamanlarda gerçekten kibar ve problem çıkarmayan biri olması." ifadelerini kullandı.

Efsane futbolcu Drogba, Premier Lig'de en çok asist yapan(54) ve Şampiyonlar Ligi'nde en çok oynayan(96) ve gol atan(44) Afrikalı oyuncu konumunda bulunuyor.