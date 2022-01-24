Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile karşılaşan Komorlar'da kaleye sol bek geçti
Afrika'nın bir ada ülkesi olan Komorlar, Afrika Uluslar Kupası'nda Covid-19 ile mücadele ediyor. Komorlar'da rotasyondaki iki kalecinin de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, kaleye sol bek Chaker Alhadhur geçti.
Kamerun'da devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan ülkelerden Komorlar, üst üste gelen sakatlıklar ve COVID-19'a yakalanan oyuncular sebebi ile kadro krizi yaşıyor.
Son 16 turu maçında ev sahibi Kamerun ile karşılaşacak olan ekipte 12 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanlar arasında teknik direktör Amir Abdou da bulunurken, rotasyondaki iki kaleci Moyadh Ousseini ve Ali Ahamada da virüse yakalanlar arasında.
Takımın birinci kalecisi Salim Ben Boina da Gana maçında Andre Ayew'in sert müdahalesi sonrasında geçirdiği sakatlığı sebebi ile sahalardan uzakken, COVID-19 vakaları sonrasında takımda sağlam kaleci kalmadı.
SOL BEK KALEYE GEÇTİ
Turnuva kuralları gereği kaleci olsun ya da olmasın 11 uygun futbolcusu olan takım maçlara çıkmak zorunda. Hal böyle olunca Komorlar, Kamerun karşısında kalede sol bek oyuncusu Chaker Alhadhur'a görev verdi.
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