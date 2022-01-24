Trabzonspor, Enis Destan transferinin maliyetini açıkladı
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-mavililer, genç oyuncu için 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Trabzonspor Kulübü, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı 4,5 yıllığına transfer etti.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Enis Destan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "2021-2022 futbol sezonu ikinci yarısı için 1 milyon 250 bin lira garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 3 milyon lira garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 3 milyon 250 bin garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 3 milyon 500 bin garanti ücret ödenecektir." ifadesini kullandı.
BONSERVİS BEDELİ: 600 BİN EURO
Bu arada futbolcunun transferi nedeniyle Altınordu takımına sözleşme fesih bedeli olarak taksitler halinde 600 bin Euro+KDV, menajerlik bedeli olarak da futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'unun ödeneceği kaydedildi.
Video Haberler
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul Havalimanı'nda çökme
- İşte yargının içler acısı hali!
- Fenerbahçe'den ayrılan Kemal Ademi'den şoke eden iddia!
- Trabzonspor, transferin maliyetini açıkladı!
- İstanbul'da otogarlardan çıkış durduruldu
- Fenerbahçe sol bek için harekete geçti!
- 'Havada' vahim iddia: 'Kaderine terk edildiler'
- Deniz Poyraz'ın katili, Gencer'den tepki çeken sözler
- Denizlispor'da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
- Yolda kalan yurttaştan acı isyan